Пензенский хоккеист получил травму на во время матча в Саратове. Об этом сообщает официальная группа МХК «Кристалл» Саратов в ВКонтакте.

Сегодня, 15 февраля, в ЛДС «Кристалл» состоялся хоккейный матч между саратовским «Кристаллом» и пензенским «Дизелистом». Во время игры в результате неудачной попытки силового приема Евгения Нечаева нападающий «Дизелиста» Егор Кирин получил тяжелую травму. Медики диагностировали у парня закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Стоит отметить, что для обеих команд это важная игра, ведь их болельщики были лишены возможности посмотреть «Поволжские дерби» несколько сезонов, со времен Высшей хоккейной лиги 2016/17.

В новом сезоне саратовцы должны выйти на лед с пензенским соперником шесть раз, три встречи из которых уже состоялись в октябре 2019. Тогда команды играли в Пензе, а все три победы остались в активе хозяев.