В Саратове ребенок едва не стал жертвой нападения бездомной собаки.

Следователи проверяют факт нападения безнадзорного животного на несовершеннолетнего.

Как уточнили в региональном СУ СКР, 29 апреля 2022 года около образовательного учреждения, расположенного на 2-м Нагорном проезде города Саратов, бродячий пес напал на мальчика.

К счастью, на помощь ребёнку подоспел проходивший мимо мужчина.

Саратовец отогнал собаку, что спасло мальчика.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.