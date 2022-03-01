В областном центре продолжается уборка от снега и наледи. Сегодня, 1 марта, в очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 4886 рабочих и 354 единицы техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 245 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1464 дворника и 58 машин спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 667 технических сотрудников;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечена 51 машина спецтехники и 2548 рабочих