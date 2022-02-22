На территории Саратова расположено 129 расселенных аварийных многоквартирных домов. 75 из них — не подлежит сносу, так как 58 обременены правами третьих лиц, а 17 являются выявленными объектами культурного наследия либо объектами культурного наследия, которые подлежат реконструкции.

За счет бюджета города в текущем году запланировано к сносу 27 объектов, сообщает пресс-служба администрации. В Заводском районе уже сносится один дом на улице Пономарева, 17/11. По шести объектам, расположенным на территории Волжского и Заводского районов, закончилась процедура по отбору подрядных организаций на проведение работ по их демонтажу.

Еще по 12 домам в Октябрьском, Ленинском, Волжском, Кировском районах заключены договоры на разработку проектно-сметной документации. После окончания данных работ будет объявлен электронный аукцион на поиск подрядчиков.

Многоквартирные дома по адресам: улицы Большая Казачья, 21 В и улицы Б. Казачья, 21 Д признали объектами культурного наследия, и они подлежат реконструкции. Вместо них будут определены другие объекты.

По 6 многоквартирным домам, расположенным на территории Заводского и Кировского районов, мероприятия по сносу запланированы позже.

Для предотвращения доступа посторонних в такие здания сотрудники администрации районов города выставляют ограждения, также сотрудники полиции осуществляют патруль.