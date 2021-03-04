Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове снесут незаконно установленный павильон «Табак и кофе» РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове снесут незаконно установленный павильон «Табак и кофе» По Новости Саратова - 04.03.2021 44 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 марта, Саратовский областной суд удовлетворил иск городской администрации к владельцам павильона “Табак и кофе” на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщили в мэрии. Собственник объекта обязан демонтировать его в течение месяца. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Директора Центра занятости населения в Ершове проигнорировал обращение и заплатил штраф 8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно Володин предложил воссоздать педагогический колледж в Аткарске ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Директора Центра занятости населения в Ершове проигнорировал обращение и заплатил штраф Новости Саратова - 04.03.2021 0 Прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в ГКУ СО «Центр занятости населения Ершова». Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. Человек... 8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно 04.03.2021 Володин предложил воссоздать педагогический колледж в Аткарске 04.03.2021 В Саратове снесут незаконно установленный павильон «Табак и кофе» 04.03.2021 Электрические сети в городах Саратовской области готовы к паводку 04.03.2021