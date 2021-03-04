Сегодня, 4 марта, Саратовский областной суд удовлетворил иск городской администрации к владельцам павильона “Табак и кофе” на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщили в мэрии.

Собственник объекта обязан демонтировать его в течение месяца.