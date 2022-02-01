Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин совещание по вопросу демонтажа железнодорожных путей вдоль участка строительства новой набережной. Благоустройство береговой линии продолжается при поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

— Часть путей, идущих вдоль береговой зоны, в настоящий момент не используется. Стоит вопрос, чтобы демонтировать эту линию и передать городу Саратову для проведения работ по строительству автомобильной дороги и благоустройству территории, так как на новых участках необходимо обеспечить проезд для транспорта.

Обсуждалась судьба действующего железнодорожного подъездного пути к мукомольному заводу. С учетом детальной проработки их подъездной путь не будет мешать функционированию набережной. На заводе также пообещали провести реконструкцию погрузочной площадки.

Что касается участка путей организации «Саратовские обои», никаких вопросов здесь нет. Компания сообщила, что не использует этот транспортный узел. Демонтаж начнется уже в апреле этого года. Все работы должны быть согласованы, чтобы не мешать строительству береговой линии, — отметил он.

Чиновник добавил — перед территориальным управлением Росимущества поставлена задача оперативно отрабатывать все моменты, связанные с межеванием земель и другими имущественными вопросами. Правительство Саратовской области будет сопровождать проект, чтобы ускорить все процедурные моменты.