На территории Саратова продолжается очистка от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня, 4 марта, в уборке дворов, городских улиц, общественных территорий задействовано 4883 рабочих и 331 единица
техники.
Так, уборкой дорог занимается 227 спецмашин. Управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке
дворов и крыш 1437 дворников и 55 единиц техники.
Торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2563 рабочих и 49 спецмашин. Муниципальные объекты соцсферы расчищают 667 технических работников.