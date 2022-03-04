На территории Саратова продолжается очистка от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 4 марта, в уборке дворов, городских улиц, общественных территорий задействовано 4883 рабочих и 331 единица

техники.

Так, уборкой дорог занимается 227 спецмашин. Управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке

дворов и крыш 1437 дворников и 55 единиц техники.

Торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2563 рабочих и 49 спецмашин. Муниципальные объекты соцсферы расчищают 667 технических работников.