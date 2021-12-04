Вечером 4 декабря по Саратову вновь прокатилась волна эвакуации.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, около 19.00 вывели из помещений посетителей ТЦ «Мой Новый» в Заводском районе.

Аналогичная ситуация была и в ТЦ «Оранжевый» и «Сити Молл».

Прибывшие на место ЧП сотрудники Рогвардии проверяли торговые комплексы на предмет заложенной бомбы.

Выяснилось, что звонки были ложными. Взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, в ноябре такая эвакуация проводилась 4 раза в ТЦ. В конце ноября и в начале декабря подобной процедуре подвергся аэропорт «Гагарин». Звонили телефонные террористы и в саратовский цирк.