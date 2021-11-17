Сегодня вновь началась череда эвакуаций из саратовских ТЦ.

Посетителей и персонал отправили из ТЦ «Оранжевый», «Тау Галерея», «Манеж».

Напомним, это второй инцидент на этой неделе.

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