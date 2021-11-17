Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове снова эвакуированы все ТЦ РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове снова эвакуированы все ТЦ По Новости Саратова - 17.11.2021 212 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня вновь началась череда эвакуаций из саратовских ТЦ. Посетителей и персонал отправили из ТЦ «Оранжевый», «Тау Галерея», «Манеж». Напомним, это второй инцидент на этой неделе. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Ленинском районе Саратова продлили срок отключения холодной воды Под Саратовом в больнице скончался 17-летний школьник Дома Заводского района Саратова остались без холодной воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Ленинском районе Саратова продлили срок отключения холодной воды Новости Саратова - 17.11.2021 0 Продлен срок отключения холодной воды в домах Ленинского района Саратова, сообщает ООО "КВС". Ремонт по адресу улица Мира, 18 затянулся. В связи с этим по... Под Саратовом в больнице скончался 17-летний школьник 17.11.2021 Онлайн-концерт в честь Дня работника транспорта и 150-летия ПривЖД покажут на... 17.11.2021 Дома Заводского района Саратова остались без холодной воды 17.11.2021 Врачу-урологу инфекционного отделения вручили Почетную грамоту областной Думы 17.11.2021