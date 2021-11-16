Из саратовских торговых центров снова начали эвакуировать людей. Об этом сообщают в СМИ.

Речь идет о «Happy Молл» и «Оранжевый».

Кроме того, ограничен доступ к ТЦ «Манеж» на проспекте Кирова.

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