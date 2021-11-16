Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове снова началась волна эвакуаций из ТЦ РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове снова началась волна эвакуаций из ТЦ По Новости Саратова - 16.11.2021 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из саратовских торговых центров снова начали эвакуировать людей. Об этом сообщают в СМИ. Речь идет о «Happy Молл» и «Оранжевый». Кроме того, ограничен доступ к ТЦ «Манеж» на проспекте Кирова. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Двое саратовцев устроили несогласованный коллективный пикет возле городской администрации Володин о QR-кодах: Давайте на этом политику не делать Для саратовских предпринимателей стартовала программа обучения руководителей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Двое саратовцев устроили несогласованный коллективный пикет возле городской администрации Новости Саратова - 16.11.2021 0 Сегодня, 16 ноября, двое саратовцев устроили несогласованный коллективный пикет возле городской администрации. Пост об этом опубликован в одном из инстаграм-акаунтов, посвященных Саратову. Молодые люди встали... Володин о QR-кодах: Давайте на этом политику не делать 16.11.2021 Для саратовских предпринимателей стартовала программа обучения руководителей 16.11.2021 Названа лучшая школьная столовая Саратовской области 16.11.2021 В Саратове снова началась волна эвакуаций из ТЦ 16.11.2021