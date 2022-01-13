В Саратове совершено нападение на врача скорой медицинской помощи.

Все произошло 12 января по адресу Садовая. 221 — сюда «скорая» приехала по срочному вызову.

Инцидент прокомментировали в минздраве региона.

— Мы с сожалением констатируем факт того, что случаи нападения на медицинских работников в Саратовской области стали уже чем-то обыденным. Врачи скорой помощи самоотверженно трудятся, но отношение к медикам, кроме как хамским назвать нельзя, — отметили в министерстве.

Там подтвердили, что в 20:10 в одном из сетевых магазинов неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения напал с кулаками

— Женщина получила ушиб грудной клетки, состояние её на данный оценивается как удовлетворительное. Администрация станции готова оказать всю необходимую помощь, — отметили чиновники.

Сейчас 40-летняя врач продолжает работу.