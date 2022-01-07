В результате дорожного инцидента 6 января пострадал новый электротранспорт.

Как сообщили очевидцы происшествия, троллейбус «Адмирал» скатился в Саратове с дорожного уклона и врезался в дорожный знак.

Уточняется, что транспорт угодил в препятствие на конечной остановке троллейбусных маршрутов 3 и 16 на улице Грибова.

По предварительным данным, водителя за рулем «Адмирала» не было: троллейбус скатился самостоятельно.

Напомним, это уже не первое ДТП в Саратове с участием новых троллейбусов, в результате которых новые машины общественного транспорта получают повреждения.