Днем 21 января в областном центре началась эвакуация общеобразовательных учреждений.

К школам на этот раз добавились и детские сады.

В настоящее время детей выводят из зданий на мороз, так как есть вероятность взрыва. Многие педагоги догадались отвести ребят в ближайшие библиотеки, где те смогут дождаться родителей, так как школьники младших классов не могут возвращаться домой одни.

Экстренные службы проверяют помещения на наличие взрывных устройств.

Напомним, в Саратове массовая эвакуация школьников прошла 13 января. Взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее, 20 января были эвакуированы школы Магадана и Тюмени.

Также 21 января прекращены занятия в школах Симферополя, где также полиция ишет взрывные устройства.