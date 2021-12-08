Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове снова встали одиннадцатые трамваи РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове снова встали одиннадцатые трамваи По Новости Саратова - 08.12.2021 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Кировском районе Саратова встали трамваи. Об этом сообщили в профильной группе в соцсети «ВКонтакте». Свой путь прервали вагоны одиннадцатого маршрута у остановки на Крайней улице. Они следуют от шестого квартала лишь до улицы Осипова. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 90 квартир для жителей аварийного фонда распределили в Саратове В Саратове расследуется уголовное дело о мошенничестве на производстве молочной продукции Молодым ветеринарам в Саратове будут доплачивать по 320 тысяч рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 90 квартир для жителей аварийного фонда распределили в Саратове Новости Саратова - 08.12.2021 0 Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка номеров жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова. Были распределены 90 квартир, из... В Саратове расследуется уголовное дело о мошенничестве на производстве молочной продукции 08.12.2021 Молодым ветеринарам в Саратове будут доплачивать по 320 тысяч рублей 08.12.2021 В Саратовской области сняли карантин по гриппу птиц 08.12.2021 Исаев поручил коммунальщикам разобраться с утренней изморосью в Саратове 08.12.2021