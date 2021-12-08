Сегодня в Кировском районе Саратова встали трамваи. Об этом сообщили в профильной группе в соцсети «ВКонтакте».

Свой путь прервали вагоны одиннадцатого маршрута у остановки на Крайней улице.

Они следуют от шестого квартала лишь до улицы Осипова.