Обновлена стела с надписью «Саратов» на въезде со стороны Алтынной горы. Об этом сообщили в мэрии.

Конструкцию дополнили адписью «Город трудовой доблести» и подсветкой.

— Теперь все приезжающие в областной центр знают о том, что они прибыли в город, который в прошлом году одним из первых был удостоен этого высокого звания. Решение принимал Президент страны Владимир Путин, — уточнили чиновники.

Напомним, что сейчас благотворительным фондом организован сбор средств на установку двух памятников, среди которых стела «Город трудовой доблести», которая будет расположена в Заводском районе в сквере имени Кривохижина.