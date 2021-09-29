Жители Саратовской области пожаловались на очередную проблему, связанную с собаками. Они рассказали об этом в группах социальных сетей.

— На Соборной улице с заброшенного здания падают собаки. Вот такую картину я сегодня увидела по дороге на работу, — пишет местная жительница под фотографией.

По словам саратовцев, бездомные животные могут свободно попасть в заброшенное здание, и так же легко могут туда попасть и все остальные. Горожане выражают беспокойство, что если с крыши срываются и разбиваются собаки, то это может случиться и с людьми.