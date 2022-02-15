Саратовцы собирают деньги на лечение третьеклассницы от тяжелого заболевания.
В редакцию «Новостей Саратова» обратилась семья Зиновьевых. Они рассказали, что их ребенок находится на данный момент на лечении в Москве и остро нуждается в финансовой помощи.
Чтобы помочь преодолеть 10-летней Насте рак крови, необходимы средства на лечение в Израиле. Их собирают в Instagram родители учащихся гимназии №89.
-Только недавно узнали о диагнозе. Был обычный ребенок, болезнь пришла на нервной почве. У нее недавно умер папа, остались мама и бабушка, — поделились саратовцы.
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