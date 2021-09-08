Жители Саратова жалуются на ежедневные огромные очереди на маршрутки.

Например, на автобус №41 образуется огромная очередь из людей, которым нужно добраться домой после учебы и работы. Информация об этом появилась в группах социальных сетей.

—Обратите внимание на тротуар по улице Вавилова, который стал катастрофически узок после ремонта. Очередь мешает пешеходам, людям негде разминуться. — пишет местная жительница.

В комментариях под постом люди считают, что маршрутки, за счет малой вместимости и большого количества, еще и создают в городе дополнительные пробки.

Напомним, что ранее мэр Саратова Михаил Исаев обращал внимание на жалобы жителей на работу общественного транспорта в городе и просил чиновников разобраться с ситуацией.