В Саратове планируют поднять цены на проезд в троллейбусах и трамваях. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заявил генеральный директор СГЭТ Владимир Прохоров.

Цены на проезд в электротранспорте планируют поднять до 25 рублей для безналичного расчета и 29 для наличного. Напомним, что цена за проезд не изменялась с 2017 года.

— Экономические расчеты показывают, что выдержать взятый на обновление курс, с учетом правительственной поддержки, мы сможем, только увеличив ежедневно поступающую выручку от перевозки, а для этого требуется увеличить тариф за проезд, — пояснил Владимир Прохоров.

На данный момент ценя проезда составляет 21 рубль при безналичном расчете и 23 рубля при оплате наличными.