Сотрудники комитета по архитектуре вновь провели работу по выявлению самовольно измененных фасадов нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Так, обнаружены ликвидация оконных проемов и изменения цветовых решений и материалов отделки фасадов зданий на ул. Танкистов, 5/7, ул. Радищева, 65 и ул. Чернышевского, 55/1.

По итогам обследований было составлено 3 протокола в отношении собственников.

Вопрос привлечения к административной ответственности будет рассмотрен на заседании городской административной комиссии.