В Саратове состоится премьера спектакля «Девочка и слон»

Всех зрителей ждут в саратовском цирке!



27 сентября в Саратове начинается показ уникальной постановки Андрея Дементьева-Корнилова под названием «Девочка и слон». Это будет первая в истории Росгосцирка театральная интерпретация знаменитого рассказа Александра Куприна «Слон».



Дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, заслуженный артист России и основатель уникального «Парка слонов» в Сочи встретился в преддверии старта гастролей в цирке с саратовскими журналистами и блогерами. Он познакомил присутствующих с ключевыми персонажами шоу — слонами Претти, Марго и Одри.



Только в Саратове состоится премьера у маленькой слонихи по кличке Одри! А слониха Претти покажет, как умеет самостоятельно передвигаться и балансировать на шаре. Слоненок Марго за полгода пребывания в семье цирка смог выполнить очень много трюков.

«Слонята приходят в семью цирка в возрасте трех лет, когда они становятся самостоятельными. Мы смотрим на их органику — как они взаимодействуют с группой. Это может занять от месяца до целого года, но именно благодаря терпению дрессировщика, уважению к животным и здоровой атмосфере в цирке можно достичь определенных результатов», – рассказал Андрей Дементьев-Корнилов.

Директор саратовского цирка Татьяна Гаранина пригласила всех на премьерный показ спектакля, который состоится 27 и 28 сентября. На премьерных показах зрители смогут самостоятельно покормить слонов! Такое взаимодействие с животными позволит ощутить атмосферу полного погружения в сказочное шоу.



Спектакль «Девочка и слон» обещает стать ярким событием для жителей и гостей Саратова. Билеты уже доступны в продаже. Зрителей ждут тонны декораций, необычные спецэффекты, единая сюжетная линия, дизайнерские костюмы и артисты мирового уровня.

