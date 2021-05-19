В 2021 году в Саратове с 24 по 28 мая пройдет заключительный этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора» войск национальной гвардии Российской Федерации.

В нем примут участие заслуженные артисты и деятели культуры РФ, а также победители региональных и окружных этапов смотра из различных субъектов страны.

Представители лучших творческих коллективов ведомства, а также финалисты региональных и окружных этапов смотра представят для жителей региона разнообразную конкурсную программу в номинациях: «Сольное

пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство».

Планируется участие свыше 170 человек, из числа исполнителей и творческих

коллективов войск национальной гвардии.

В смотре-конкурсе «Солдаты антитеррора» принимают участие военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал войск национальной гвардии, ветераны войск правопорядка и члены их семей.

В программе заключительного этапа представят концерты творческих коллективов войск национальной гвардии во дворцах культуры и на открытых площадках для жителей и гостей Саратова, мастер-классы по изобразительному искусству для обучающихся в классах Росгвардии образовательных организаций Саратова, участников детско-юношеского патриотического движения «Гвардейская смена», работа передвижной экспозиции Центрального музея войск национальной гвардии, посвященной 210-летию образования войск правопорядка, пятилетию образования Росгвардии, фотовыставка победителей фотоконкурса войск национальной гвардии «В объективе Росгвардия».

Возглавит конкурсное жюри заслуженный работник культуры Российской Федерации генерал-лейтенант запаса Валерий Новожилов.