МБУ «Городской центр имени П.А. Столыпина» выступило организатором акции «Экологический рейв», целью которой стало формирование у населения Саратова гуманно-ценностного отношения к природе. Активное участие в мероприятии приняла доцент кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Алихаджиева.

Мероприятие прошло в два этапа, в рамках первого из которых волонтёры приняли участие в акции по улучшению экологического состояния сквера имени С.М. Кирова, расположенного в Заводском районе города.

Второй этап состоялся в формате пресс-конференции по обсуждению развития городской экологической культуры и перспектив создания в Саратове многофункционального молодёжного центра, который станет современной площадкой города для поддержки и реализации молодёжных инициатив и проектов в сфере культуры, экологии и добровольчества.

Спикерами акции выступили: доцент кафедры конституционного и международного права Института Анна Алихаджиева, председатель комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» Анастасия Пузанова, заместитель главы администрации Заводского района по общественным отношениям Степан Парфенов, заведующий сектором просветительской работы Городского центра имени П.А. Столыпина Владислав Солтанов.

— Ежегодно в России и в мире проходят экологические акции, призванные привлечь внимание широкой общественности к проблемам окружающей среды. Участие в такого рода мероприятиях – малая часть экологического воспитания, но совершенно точно они заставляют человека задуматься о своём поведении и произвести переоценку ценностей. Экологические акции должны стать хорошей традицией в нашем регионе, потому как символизируют дружбу, единение, взаимопомощь и культуру общения. Жан-Жак Руссо говорил: «Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях, – отметила Анна Алихаджиева.