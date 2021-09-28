Сегодня, 28 сентября, в пресс-центре «Аргументы и факты Саратов» состоялась пресс-конференция на тему «Поддержка предпринимателей Саратовской области».

Приглашенные гости — министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, руководитель саратовского центра «Мой бизнес» Александр Марченко и директор центра поддержки экспорта Саратовской области Сергей Миронов рассказали о поддержке которое оказывает государство малому и среднему бизнесу.

По словам министра экономразвития, на сегодняшний день на территории региона зарегистрировано порядка 71 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, более 27 тысяч человек получили статус самозанятых. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» помогает предпринимателю организовать бизнес от стадии регистрации до формирования устойчивого бизнеса, оказывая финансовую и имущественную поддержку.

В этом году гарантийный фонд был докапитализирован на 50 миллионов рублей. Это позволило предоставить бизнесу более 70 поручительств. Предприятия, получившие поручительства привлекли в Саратовскую область 1,2 миллиарда кредитных ресурсов.

Уставной капитал фонда микрокредитования в прошлом году увеличился в два раза, составив сумму порядка 470 миллионов рублей. В текущем году он предоставил 146 микрозаймов. Целевые показатели по нацпроекту перевыполнены на 23 процента.

Кроме того на территории Саратовской области с 2018 года работает центр «Мой бизнес», оказывающий поддержку начинающим предпринимателем. Его директор Александр Марченко рассказал, что на сегодняшний день в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется три федеральных проекта: создание благоприятных условий для осуществлений деятельности самозанятых граждан, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эти три проекта оказывают поддержку на всех стадиях предпринимательский активности: от стадии самозанятого до полноценного бизнеса, заинтересованного в расширении. Реализацию этого проекта осуществляют два центра: центр поддержки предпринимательства и региональный центр инжиниринга.

Центр поддержки предпринимательства оказывает бесплатные консультации по бухгалтерским, юридическим и маркетинговым вопросам, содействие по выходу на крупнейшие маркетплейсы, организации участия в выставках, ярмарках в ТЦ «Триумф» и ТЦ «ТАУ» и на фестивале «FORTA FEST».

Региональный центр инжиниринга предлагает малому и среднему бизнесу помощь в разработке маркетинговой стратегии, брендировании, создании фирменного логотипа, буклетов, а также в услугах патента и сертификации товара.

Также на территории Саратовской области с 2017 года работает центр поддержки экспорта. его директор Сергей Миронов подробно рассказал о его роли в развитии бизнеса на территории региона.

В центр поддержки экспорта может обратиться любое предприятие Саратовской области, начиная от тех, кто уже ведет экспортную деятельность и нуждается в поддержке и заканчивая теми, кто только хочет выйти на международный рынок. Здесь обратившийся предприниматель получит помощь в поиске иностранных покупателей, организации бизнес-миссий, выходе на мировые онлайн-торговые площадки а также софинансирование участия в международных выставках в России и за рубежом.

Центр «мой бизнес» и центр поддержки экспорта работают в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.