В выставочном зале Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» в рамках заключительного этапа смотра-конкурса художественной самодеятельности с успехом прошла выставка картин лауреатов патриотического фестиваля.

В мероприятии приняли участие советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, доктор педагогических наук и доктор исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации генерал-лейтенант запаса Валерий Новожилов, председатель Саратовского отделения Всероссийской творческой общественной организации

«Союз художников России» Людмила Махонькова, научный сотрудник Центрального музея войск национальной гвардии Российской Федерации заслуженный работник культуры Российской Федерации полковник запаса Сергей Колесников, заместитель директора Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Елена Ушакова, военнослужащие и сотрудники территориального Управления Росгвардии, курсанты военного

института Росгвардии, воспитанники кадетских классов Росгвардии.

Торжественное мероприятие открыл генерал-лейтенант запаса Валерий Новожилов. От лица директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова он поздравил всех гостей с праздником искусства, проходящим на богатой

культурными традициями саратовской земле.

На выставке экспонировалось 50 лучших художественных работ, выполненных в разнообразной технике.

Свои произведения представили старший врач-ревматолог кардиологического отделения Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии подполковник медицинской службы Наиля Чикаленкова, техник – начальник группы материально-технического обеспечения прапорщик Алексей Беляков, старший помощник начальника группы по работе с личным составом Дмитрий Гуськов, старший корректор редакционно-издательской группы научно-

исследовательского отдела Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации ефрейтор Евгения Голик, помощник начальника гарнизонного клуба лейтенант Любовь Чепасова, инспектор Ленинского отдела вневедомственной охраны Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области старший лейтенант Сергей Мурадов. Вне конкурса представила свои работы дочь военнослужащего Росгвардии юная художница Полина Суворова.

Помимо художественных работ в зале была также представлена книжная экспозиция Центрального музея войск национальной гвардии, посвященная более чем двухсотлетней истории войск правопорядка. выставка прошла под музыкальное сопровождение струнного квартета ансамбля песни и пляски Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённая дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии.