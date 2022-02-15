Накануне, 14 февраля, состоялась жеребьевка по распределению номеров квартир для переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Были распределены 144 квартиры в построенном многоквартирном доме по строительному адресу: 1-й Кавказский тупик, 1,2,3,4, из которых 32 квартиры площадью 27,2 квадратных метров, 112 квартир – 24,6 квадратных метров.

Дом уже построен, готовятся документы для ввода в эксплуатацию. Посмотреть квартиры в новом доме граждане смогут уже в конце этой недели.