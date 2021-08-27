В четверг, 26 августа в Саратове состоялось городское родительское собрание, на котором родители смогли задать интересующие их вопросы об организации учебного процесса в новом году.

Отвечали на вопросы председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Живцова и ее заместитель Сергей Юдин. В ходе собрания они коснулись темы необходимости вакцинации, соблюдения гигиенических норм.

Грядущий учебный год начнется очно. Лариса Живцова отметила, что временный переход на дистанционное обучение показал необходимость создания единой образовательной платформы.

На собрании выступила психолог первой гимназии Елена Еськина. Она рассказала о том, как избежать стрессов в учебный период и посоветовала начать входить в новый график заранее.