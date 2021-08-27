Во вторник, 24 августа в Саратове прошло торжественное награждение победителей конкурса «Делай на 100» от центра «Мой бизнес»

Награждались обладатели лучших бизнес-проектов. Призовой фонд — 2,5 миллиона рублей. Объявлялось 25 победителей. По пять победителей в каждой из пяти категорий.

Каждый получил приз — сертификат на 100 тысяч рублей, которые он может потратить на рекламу.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.