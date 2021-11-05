Сегодня, 5 ноября, в Саратовскую область с рабочим визитом прибыла комиссия министерства здравоохранения РФ. Пресс-служба регионального минздрава сообщает, что в город прибыл заместителб главы федерального ведомства Олег Гриднев.

—Необходимо оценить ситуацию с точки зрения организации диагностики, оказания медицинской помощи гражданам с COVID-19 и их дальнейшей реабилитации, применения в регионе ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости, а также для оказания органам здравоохранения консультативной и методической помощи и выработки дополнительных мер по борьбе с коронавирусом,-сообщает о целях визита минздрав.

Гриднев уже провел совещание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства области Роман Грибов, министр здравоохранения области Олег Костин, руководители региональных управлений Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Саратовского государственного медицинского университета Разумовского и профильные специалисты минздрава области.