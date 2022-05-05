Сегодня, 5 мая, состоялось расширенное заседание рабочей группы по этноконфессиональным отношениям и миграционной политике Общественной палаты Саратовской области под руководством Председателя Общественной палаты области Бориса Шинчука.

Участие в заседании приняли заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, руководители более тридцати региональных национально-культурных организаций.

Члены рабочей группы вместе с приглашенными собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы современной международной и отечественной повестки дня, проанализировать социально-гуманитарные практики в период глобальных вызовов, выработать действенные предложения по их реализации.

В начале заседания Борис Шинчук зачитал приветственное слово Председателя Совета Ассамблеи народов России Светланы Смирновой.

В эти исторические дни никто не может обойти вниманием активное содействие успешному проведению Специальной военной операции по освобождению Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины. При этом не уходит на второй план, а повышается значение современного международного гуманитарного сотрудничества, позитивного сохранения и развития этноконфессиональных отношений, миграционной политики.

Сам руководитель рабочей группы, говоря об ужасе происходящего в наши дни, вспомнил комментарий Вячеслава Володина по поводу предложения боевиков в «Азовстали» обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты.

-Мы видим проявления самого настоящего фашизма и, конечно, очень прискорбно, что в 21 веке мы вернулись к этой теме, — отметил Борис Шинчук.

Поэтому так важно институтам гражданского общества объединить свои усилия в работе по сохранению исторической правды и укреплению единства в настоящее время, и заседание рабочей группы станет еще одним кирпичиком в огромной повседневной работе по укреплению согласия народов.

В ходе дискуссии участники обсудили исторические предпосылки сложившейся ситуации, поделились своим видением происходящих событий, единогласно выразили поддержку Президенту РФ, нашим солдатам.

Итогом заседания рабочей группы стало обращение Общественной палаты Саратовской области и Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в поддержку решения Президента Российской Федерации В.В. Путина по проведению специальной военной операции на территории Украины с целью денацификации и демилитаризации.