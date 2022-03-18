В Саратове состоялся большой праздничный концерт в ледовом дворце спорта «Кристалл» по случаю восьмилетней годовщины объединения Крыма с Россией.

На большом мероприятии присутствовали губернатор Валерий Радаев, депутат государственной думы Николай Панков, мэр Саратова Михаил Исаев и известные спортсмены. Это первое масштабное мероприятие после ковидных ограничений, по некоторым данным присутствовали 5 тысяч человек.

В поддержку присоединения Крыма на трибунах появился большой флаг России и буквы «Z» в триколоре. Напомним, договор о присоединении Крыма к России был подписан 18 марта ровно восемь лет назад.