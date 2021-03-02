В культурном центре Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» прошел межрегиональный форум по популяризации здорового образа жизни среди молодежи.
В нем приняли участие главный уполномоченный Республики Армения по делам диаспоры Заре Сананян, представители министерства внутренней политики и общественных отношений области, армянских национально-культурных организаций субъектов России.
Форум открыл президент общины Гамлет Шароян.
Он отметил необходимость обсуждения выбранной темы. Участникам фестиваля показали свои выступления члены спортивного клуба «Аратта», выступил шестикратный чемпион России, тренер клуба Вреж Петросян.