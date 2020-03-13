В Саратове в парке «Россия – моя История» 13 марта прошел тренинг Ильи Балахнина, одного из ведущих российских стратегов в области маркетинговых коммуникаций, рекламы, продаж и новых медиа.

Тренинг-воркшоп по разработке карты путешествия потребителя. CJM — Customer Journey Map — карта точек контакта продуктов и услуг, которая отражает шесть основных этапов взаимодействия с Клиентом: первичное осмысление, оценка, покупка, опыт поездки, лояльность и возврат в новом цикле.

В рамках тренинга «Маршрут построен: разработка карты путешествия потребителя» Илья Балахнин представил авторскую методику по привлечению и удержанию клиентов. В ее основе лежат приемы, разработанные на базе девятилетнего опыта агентства Paper Planes Consulting Agency и уже повысившие эффективность маркетинговых стратегий 400 компаниям.

Организаторами тренинга стали Центр поддержки предпринимательства и Центр предпринимателя «Мой бизнес».

Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.