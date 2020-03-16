Соревнования по фехтованию среди ветеранов традиционно проходят в Саратове в марте и посвящены легендарному спортсмену, тренеру, основателю саратовской школы фехтования Григорию Шварцу. 16 марта ему бы исполнилось 96 лет.

Его имя также носит областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.

Для участия в соревнованиях собрались спортсмены из разных городов России.

Среди участников — многократные победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира, звезды российского и советского спорта. При этом ветераны – не совсем профессиональные спортсмены; чаще всего это люди, добившиеся успеха и в других сферах деятельности.

Сегодня на фехтовальных дорожках встретились в поединке юристы и бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов и профессора ведущих вузов страны, руководители компаний, врачи, преподаватели, для которых фехтование – не просто любимое увлечение, но образ жизни и её неотъемлемая часть.⠀

Состязания прошли по всем трем видам оружия — рапире, шпаге и сабле.

В состав оргкомитета входят олимпийские чемпионы, заслуженные спортсмены, тренеры, ветераны фехтования.

Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы, координатор проекта Историческая память партии Единая Россия и почетный гость мероприятия, вручая благодарственные письма от Саратовской областной Думы, отметила.

— Очень важно, что сегодня в строю именно ветераны спорта. Все участники этого турнира являются примером не только в спорте, но и в жизни. Каждый состоялся в своей профессии, но сохранил приверженность этому прекрасному виду спорта, участвуя в этом турнире, а значит, традиция будет продолжаться и историческая память будет сохраняться, — сказала она.