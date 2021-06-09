Следователи проводят проверку по факту смерти 59-летнего мужчины во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 9 июня около 5:00 59-летний грузчик организации прибыл в здание на улице Чапаева. около 7:00 он пошел в подвал. Спустя час его тело без признаков жизни сотрудник данной организации. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи, констатировала смерть мужчины.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел места происшествия. В ходе осмотра у мужчины выявлена ушибленная рана в области головы. По предварительным данным, мужчина мог почувствовать себя плохо и в процессе падения удариться о выступающую часть металлического оборудования. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.