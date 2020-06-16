В Саратове прошел рейд по “шумным” транспортным средствам, это сообщает пресс-служба городской госавтоинпекции.

Вчера, 15 июня сотрудники дорожно-постовой службы применяли в работе новый прибор “шумомер” благодаря этому устройству, удается привлечь к ответственности мотоциклистов и автолюбителей чьи транспортные средства слишком громкие. За вчерашний день было зафиксировано два нарушителя на мотоциклах. Им был выписан штраф.

По ГОСТу транспортное средство может шуметь не громче пяти децибел. За нарушения грозит штраф в 500 рублей.