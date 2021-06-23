Сотрудники офисов Саратовского регоператора и Саратовского филиала АО «Ситиматик» ежемесячно сдают на переработку тонну макулатуры. Для этого на каждом этаже установлены специализированные боксы для сбора использованной бумаги, бумажной и картонной упаковки. Подобный объем переработанной макулатуры может сберечь от вырубки 10 деревьев.

— Осознанное потребление ресурсов должно прийти в жизнь каждого человека. На предложение по сбору макулатуры наши сотрудники откликнулись с удовольствием и сразу. Теперь это стало полезной привычкой. А нам как компании, которая организовывает вывоз и обработку коммунальных отходов, важно, чтобы наши сотрудники вносили личный вклад в сохранение окружающей среды, – поделился директор регоператора Михаил Андреев.

Бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности саратовских подразделений АО «Ситиматик». Помимо сбора макулатуры установлен контейнер для использованных батареек и организован сбор полиэтиленовых пакетов. Все вторсырье отправляется на Энгельсский мусоросортировочный комплекс, а затем с основной партией отобранных на нем вторичных материальных ресурсов транспортируется конечному переработчику.