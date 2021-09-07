Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из ОГИБДД УМВД России по г. Саратову организовали встречу для воспитанников детского сада № 111 ОАО «РЖД». Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Дети и транспорт» и месячника «Безопасную железную дорогу детям».

Полицейские напомнили ребятам о правилах поведения на железной дороге и вблизи автомобильных дорог, рассказали, а также как правильно переходить проезжую часть. Ребятам показали обучающие мультфильмы. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Приволжского ЛУ МВД России на транспорте Наталия Базина рассказала школьникам о том, как нужно вести себя на объектах железнодорожного комплекса и к чему может привести детская шалость на железной дороге.

Начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Саратову Гульнара Курмакаева провела с детьми игру-викторину «Путешествие в страну дорожных знаков». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы. Затем они собирали пазлы в виде дорожных знаков.

В завершение встречи ребята вместе с гостями вырезали светоотражающие элементы, которые они потом вместе с родителями наклеят на свою одежду, чтоб их могли увидеть водители на дороге в темное время суток. Гости вручили подарки, необходимые для занятий в классе, – различные канцелярские принадлежности.