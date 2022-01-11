В Заводском районе Саратова сотрудница МЧС спасла сбитую собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

2 января сотрудница МЧС Людмила Видякина нашла на автобусной остановке около завода Крекинг от машины собаку.

У животного оказались переломаны лапы. Девушка вместе с мужем и прохожими доставили собаку в клинику и оплатили срочную операцию.

Пес по кличке Барс выжил, но ему ампутировали лапу.

-Пес оказался совсем маленьким. Он находится сейчас в приюте для животных «Ангел». К сожалению, животных-инвалидов редко забирают домой. Но главное, что Барса спасли, теперь у него все хорошо, — рассказала Людмила.