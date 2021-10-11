В Саратовской области появился совет по повышению качества образования. Об этом сегодня, 11 октября, в своем телеграмм-канале рассказал вице-губернатор Роман Бусаргин.

Сопредседателями совета станут руководитель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев и председатель комиссии по образованию и науки Общественной палаты области Татьяна Абрамова, секретарем — замминистра образования Ирина Чинаева.

Также в новый орган войдут зампред правительства Роман Грибов, зампред облдумы Ольга Болякина, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин. Возглавит ведомство Бусаргин.