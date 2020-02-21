В преддверии Дня защитника отечества в областную службу спасения пришел мужчина, чтобы подарить подарки своим героям. Редкий случай в жизни спасателей, когда к ним возвращаются с благодарностью.

На днях в районе Набережной под лед провалился 70-летний мужчина. Прибывшие сотрудники облспаса Евгений Шейко и Евгений Иващенко помогли саратовцу выбраться из ледяной воды.

— Добежали по льду и вытащили, когда он уже почти под водой был. Доставили на берег и оказали пострадавшему первую помощь, — рассказал руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.

Сегодня, 21 февраля, Виталий Михайлович принес спасателям презент. По словам Юрина, это была коробка конфет. Саратовец поблагодарил сотрудников облспаса за профессионализм и поддержку в трудной ситуации.

— Я уже готовился тонуть. Но тут слышу «Держись мужик!». Это меня и взбодрило. А через несколько секунд подоспела помощь, — вспоминает пенсионер.

— Мужчина посчитал своим долгом поблагодарить спасших его людей, однако это было совсем не обязательно. Но на самом деле это очень приятно, ведь такое случается не часто. Я искренне желаю ему здоровья, долгих лет жизни и осторожности, — завершил Юрин.