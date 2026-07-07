В Саратове спустя полгода возобновил работу автобусный маршрут № 57

Автобусы снова связывают Мирный переулок и Заплатиновку.

В Саратове с 6 июля возобновил работу маршрут № 57. Как сообщили в администрации города, он не действовал около полугода. Теперь перевозки на линии осуществляет ООО «Юпитер-В», выпустив на маршрут четыре автобуса.

Стоимость проезда установлена на уровне 45 рублей. При этом льготный проезд на данном маршруте не предусмотрен.

В мэрии уточнили трассировку движения в сторону Мирного переулка: автобусы следуют по улицам Миллеровская, 5-й Динамовский проезд, Огородная, Пожарный проезд, 5-й Нагорный проезд, Ново-Астраханское шоссе, Политехническая, Беговая, Большая Садовая, 2-я Садовая, Аткарская, Новоузенская, Вокзальный проезд, Степана Разина, Белоглинская, Университетская, Вавилова, частично дублируя трамвайный маршрут № 9Д.

Напомним, ранее в городе также возобновил работу маршрут № 48.

Ольга Сергеева