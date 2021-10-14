За 9 месяцев текущего года в Саратовской области показатель рождаемости сократился на 0,53%. Цифры сегодня, 14 октября, озвучила начальник управления ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

В регионе сохранилась тенденция прошлых лет — мальчиков рождается больше, чем девочек. Всего за этот год появились на свет 7 133 мальчика и 6 776 девочек. Среди новорожденных зарегистрировали 141 пару двойняшек, в двух семьях родились тройни.

Всего за 9 месяцев родились 13 909 детей. Больше всего малышей приходится на Саратов, а именно на Ленинский район — там зарегистрировано 2 100 новорожденных.

Самой молодой мамой региона стала 14-летняя девочка, а отцом — 17-летний парень. Самой взрослой — 53- летняя женщина, а самым старшим отцом — мужчина в 70 лет.