По итогам 1 квартала 2021 года в Саратове зарегистрировано 75 преступлений в сфере фальшивомонетчества, что практически на 80 процентов больше, чем в прошлом году. В 2020 году таковых было зарегистрировано 42.

Прокуратура направила в суд пять уголовных дел в отношении девяти лиц на 23 эпизода.

В их числе — саратовец, обвиняемый в хранении и сбыте поддельных денег и наркотиков. Он приобрел у неустановленного лица две фальшивые купюры номиналом в пять тысяч рублей и стал хранить при себе. В этот же день, находясь у дома на Луговой улице, злоумышленник сбыл их местному жителю за три тысячи рублей.

В ближайшее время правоохранители закончат еще два уголовных дела, расследование которых находится на особом контроле.