Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове стало теплее РубрикиНовости Саратова В Саратове стало теплее По Новости Саратова - 10.09.2021 49 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Пятница 10 сентября в областном центре обещает быть погожей. Так, в региональном Гидрометцентре сообщают, что в Саратове хоть и облачно, но без осадков и с прояснениями. Воздух прогреется днем до +22°. Ветер западный, с порывами до 15 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ветер у Саратова перевернул ГАЗель с арбузами Специалист по организации продаж Сергей Семенов рассказал об эффективных алгоритмах риэлторской деятельности Жители Саратова подружились с роботами ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ветер у Саратова перевернул ГАЗель с арбузами Новости Саратова - 10.09.2021 0 Сильный порыв ветра стал причиной "ягодного" ДТП под Саратовом. Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, днем 7 сентября на 318-с км федеральной трассы Р229- Энгельс... В Саратове стало теплее 10.09.2021 Специалист по организации продаж Сергей Семенов рассказал об эффективных алгоритмах риэлторской... 10.09.2021 Жители Саратова подружились с роботами 09.09.2021 Александр Соловьев: «Турбина» выиграла Кубок России по спидвею 09.09.2021