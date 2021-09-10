Пятница 10 сентября в областном центре обещает быть погожей.

Так, в региональном Гидрометцентре сообщают, что в Саратове хоть и облачно, но без осадков и с прояснениями.

Воздух прогреется днем до +22°. Ветер западный, с порывами до 15 м/с.