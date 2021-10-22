Ежегодно в Саратове для молодых семей проходит фестиваль-конкурс «Лучшая молодая семья года», в котором принимают участие самые активные и дружные семьи. Об этом сообщает администрация города.

Уточняется, что в 2021 году конкурс пройдет дистанционно. Уже начался прием заявок на участие в XVI городском фестивале- конкурсе «Лучшая молодая семья – 2021», посвященном Международному Дню матери.

В фестивале-конкурсе могут принять участие официально зарегистрированные молодые семьи, в которых каждому из супругов на момент проведения конкурса исполнилось не более 35-ти лет, стаж семейных отношений – не менее одного года и в семье есть дети.

Для участия в отборочном этапе участникам в срок до 8 ноября необходимо направить по электронной почте sarkomobraz@mail.ru с пометкой «На конкурс «Лучшая молодая семья».