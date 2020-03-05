3 марта стартовал отборочный этап городского чемпионата по деловой игре «Выборы» среди учащихся общеобразовательных учреждений города Саратова. Отборочный этап включает два тура: презентация «партий» и дебаты.

Деловая игра «Выборы» направлена на повышение уровня правовой культуры и информированности будущих избирателей об избирательном законодательстве и процедуре голосования на выборах различных уровней, создания условий для осознанного участия в голосовании молодого поколения.

Чемпионат ежегодно проводится комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», а также избирательной комиссией Саратовской области, на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Оценивали выступления команд первого отборочного дня приглашенные эксперты: консультант отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Людмила Береснева, начальник отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ аппарата избирательной комиссии Саратовской области Елена Невдах, директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления РАНХиГС Александр Неверов, доцент кафедры конституционного и международного права, член избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса Ольга Кузнецова, начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова.

— Подобные мероприятия повышают интерес учащихся к проблемам политики, дают представление о необходимости участия в политической жизни общества, — отметила начальник отдела контрольно-ревизионной работы и взаимодействия с общественными объединениями и СМИ аппарата избирательной комиссии Саратовской области Елена Невдах.

В первый отборочный день в чемпионате приняли участие семь «партий» — команд учащихся 10-11 классов школ Заводского и Волжского районов города Саратова:

• «Партия «Социальная справедливость» (МОУ «СОШ №5»)

• «Партия «СОМ» (МОУ «Гимназия № 7»)

• «Партия «Девяточка» (МОУ «СОШ № 9»)

• «Чистая партия» (МОУ «Гимназия № 34»)

• «Партия «АСКОМ» (МОУ «Гимназия №58»)

• «Партия «Будущее России» (МОУ «Лицей №107»)

• «Новая российская партия» (МОУ «Русская православная классическая гимназия им. преподобного Сергия Радонежского»).

Участники успешно презентовали свою «партию»: эмблему, предвыборную программу, а также агитационный материал.

По итогам голосования «партий» и мнения экспертов были определены победители первого отборочного дня деловой игры «Выборы» — финалисты чемпионата:

1 место – «Партия «Будущее России» (МОУ «Лицей №107»);

2 место — «Новая российская партия» (МОУ «Русская православная классическая гимназия им. преподобного Сергия Радонежского»);

3 место — «Чистая партия» (МОУ «Гимназия № 34»).

Отборочный этап продолжится 4-5 марта, а 10 марта на базе Поволжского института управления РАНХиГС состоится финал городского чемпионата.