В Саратове стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с «Волонтерами Победы» и «Серебряными волонтерами» распространяют значки с изображением цветов красной гвоздики в 85 регионах страны.

Средства с их продажи будут направлены на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.

Приобрести значок «Красная Гвоздика» можно в крупнейших торговых сетях.

По словам организаторов, это возможность и способ поблагодарить героев за смелость и стойкость не только словом, но и делом.

Благодаря ежегодной акции фонда «Память поколений» уже удалось оказать помощь 29 ветеранам Саратовской области и госпиталю ветеранов войн на общую сумму более 5,8 миллиона рублей.