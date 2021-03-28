Сегодня, 28 марта, в СГЮА прошел обучающий семинар в формате деловой игры для руководителей групп общественных наблюдателей на сентябрьских выборах.

Такие семинары по программе обучения, разработанной Общественной палатой РФ и Ассоциацией НОМ (Независимый общественный мониторинг) проводятся сейчас во всех российских регионах. В Саратовской области семинары проводит специальная региональная команда тренеров, которая прошла обучение в Ассоциации НОМ.

Открывая семинар, председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года Борис Шинчук отметил, что независимое общественное наблюдение — обязательный атрибут демократических выборов. Процедура общественного наблюдения делает выборы по-настоящему прозрачными. Ведь наблюдателями являются представители НКО, политических партий и движений, заинтересованных в обеспечении свободного волеизъявления граждан.

— Для нас прекрасным опытом стало прошедшее в июне-июле прошлого года голосование за поправки в Конституцию РФ. Тогда Президент России Владимир Владимирович Путин поручил Общественной палате РФ и региональным палатам подготовить общественных наблюдателей и направить их на выборы. И мы справились с поставленной задачей! В Саратовской области было подготовлено более 20 тысяч наблюдателей. Поэтому сейчас мы идем по уже проторенной дороге, совершенствуя этот путь, — сказал Борис Шинчук.

На семинарах будущим общественным наблюдателям объясняют новые вызовы, стоящие перед независимыми наблюдателями и избирательной системой в целом, их учат следить за новыми формами голосования и обсуждают, как действовать при попытке отдельных политических участников дискредитировать процесс – всё это в поле зрения организаторов обучения. Специальная команда региональных тренеров готовит наблюдателей комплексно и качественно, разбирая с точки зрения законодательства, ситуации различного уровня сложности.

Общественных наблюдателей предстоит подготовить для работы во всех муниципальных районах, для этого будут организованы специальные обучающие мероприятия на местах. График обучения составлен, оно продлится до середины июня.