С 21 по 23 октября в Саратове в очно-дистанционном формате пройдут мероприятия всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции», учредителями которого в этом году являются ВГТРК, ГТРК «Саратов» и СГЮА. Мероприятие проводится при поддержке Минцифры России.

«СМИ против коррупции» – уникальная профессиональная площадка, на которой на протяжении трех дней на многочисленных мастер-классах в режиме конструктивного диалога журналисты, ученые-правоведы и юристы-практики будут обмениваться опытом, активно взаимодействовать и вырабатывать общие практические решения, способствующие профилактике и пресечению коррупционных и иных противоправных деяний в современном обществе. Также в рамках конкурсной программы пройдет питчинг идей, победитель которого получит стипендию на реализацию своего проекта.

В этом году в конкурсе принимают участие журналисты из 32 регионов России, а также почетные гости и профессиональные спикеры: заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, руководитель Центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова, корреспондент ТАСС Ирина Мандрыкина, член Международной федерации журналистов, ветеран ВГТРК доцент Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Погосова и другие деятели отечественной медиасферы и культуры.

Торжественное открытие всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» пройдет 21 октября в 15.00.